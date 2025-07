Massaker an Jüdinnen und Juden

"Yad Vashem ist zutiefst schockiert und besorgt über die Schändung der historischen Wahrheit und der Erinnerung an der Gedenkstätte Jedwabne", erklärte die Gedenkstätte. Es handele sich um einen "offensichtlichen Versuch, die Geschichte des Massakers an Juden zu verdrehen". Im Dorf Jedwabne im Nordosten Polens hatten polnische Bauern am 10. Juli 1941 während der Besatzung durch Nazi-Deutschland hunderte jüdische Kinder, Frauen und Männer in einer Scheune zusammengetrieben und bei lebendigem Leib verbrannt.

Eine polnische Historikerkommission kam 2003 zu dem Schluss, dass polnische Dorfbewohner für das Massaker an ihren jüdischen Nachbarn verantwortlich waren, angestiftet von den deutschen Besatzern. Neue Gedenktafeln in der Nähe des Denkmals machen jedoch die Deutschen für das Massaker verantwortlich. Wie die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" berichtete, wurden auf einem Privatgrundstück neben dem Denkmal sieben Steine mit Schildern in polnischer und englischer Sprache aufgestellt.

Der polnische Journalist Wojciech Sumlinski erklärte im Onlinedienst X, er habe die Anlage durch ein Crowdfunding finanziert. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem forderte die polnischen Behörden nun auf, die "anstößige Anlage zu entfernen und sicherzustellen, dass die historische Bedeutung des Ortes bewahrt und respektiert wird". Die Tafeln würden die moralische und historische Verantwortung, die Polen trage, negieren.

