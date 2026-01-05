Die Holocaust-Überlebende Eva Schloss ist gestorben. (picture alliance/empics/Chris Jackson)

Wie die britische Zeitung "Jewish News" berichtet, starb die einstige Freundin von Anne Frank bereits am Samstag im Alter von 96 Jahren. Die Jüdin und gebürtige Österreicherin Schloss und ihre Mutter hatten - anders als ihr Vater und ihre Brüder - das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überlebt und waren anschließend in die Niederlande zurückgekehrt, wohin sie nach dem "Anschluss" Österreichs emigiert waren. Ihre Mutter heiratete im Jahr 1953 Anne Franks Vater Otto; Eva Schloss wurde damit die Stiefschwester der ermordeten Anne.

Schloss lebte seit vielen Jahren in Großbritannien und setzte sich als Ehrenpräsidentin der Stiftung "Anne Frank Trust" bis ins hohe Alter für die Erinnerung an die Holocaust-Opfer und für Toleranz ein. König Charles III. und Königin Camilla würdigten ihre Lebensleistung.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.