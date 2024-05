Deutscher Filmpreis

Margot Friedländer mit Wim Wenders bei der Verleihung der Deutschen Filmpreise in Berlin. (IMAGO / Eventpress / IMAGO / Eventpress Fuhr)

Sie hätten die Verantwortung, die Kraft des Films zu nutzen, damit sich die Geschichte nicht wiederhole, sagte die 102-Jährige in Berlin. So wie heute habe es damals auch angefangen, warnte Friedländer. Was war, könne man nicht mehr ändern, aber es dürfe nie wieder geschehen.

Für ihre Rede gab es im Publikum Standing Ovations. Friedländer ist eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen der Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden während der Nazi-Zeit.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.