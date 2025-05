Im Alter von 103 Jahren

Margot Friedlaender (picture alliance / AA / photothek.de / Kira Hofmann)

Friedländer versteckte sich damals in Berlin im Untergrund, wurde aber verraten und in ein Konzentrationslager verschleppt. Sie überlebte, ihre ganze Familie wurde ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte sie in die USA aus, erst später im Leben wandte sie sich ihren Erfahrungen im Holocaust zu. Bekannt machte sie unter anderem ihre Autobiografie.

2010 Rückkehr nach Deutschland

2010 entschied sie sich im Alter von 88 Jahren zur dauerhaften Rückkehr in ihre Geburtsstadt Berlin. Sie engagierte sich für Demokratie sowie gegen Antisemitismus und Rassismus. An Schulen und auf Veranstaltungen berichtete sie aus ihrem Leben. Für ihr Engagement für Demokratie sowie gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung wurde Friedländer mehrfach ausgezeichnet - im Jahr 2011 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Heute sollte sie eigentlich eine höhere Stufe dieser Auszeichnung erhalten: das Große Bundesverdienstkreuz.

Bundespräsident Steinmeier erklärte in einem Kondolenzschreiben zu ihrem Tod, Margot Friedländer habe Deutschland Versöhnung geschenkt - trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hätten.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.