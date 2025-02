Protest gegen Unions-Abstimmung mit AfD

Nach der gemeinsamen Abstimmung von CDU und AfD im Deutschen Bundestag hat der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg angekündigt, sein Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Mit dieser Entscheidung so Weinberg, ziehe er die Konsequenzen, nachdem die Union Ende Januar mit Stimmen der AfD einen Bundestagsantrag zur Migrationspolitik durchgebracht hatte. Er sei noch immer schockiert. Es sei keine leichte Entscheidung, das Bundesverdienstkreuz zurückgeben. Aber er sei sich und anderen schuldig, an seinem Entschluss festzuhalten. Er sage bei seinen Besuchen in Schulen immer: ''Macht den Mund auf gegen die rechte Gefahr'. Deshalb müsse auch er selbst ein Zeichen setzen.

Am 7. März wird Weinberg 100 Jahre alt. Das Bundesverdienstkreuz wurde ihm "für versöhnenden Einsatz" überreicht. Weinberg berichtet unermüdlich vor Schulklassen von den Schrecken des Nationalsozialismus.

