Mahner und Zeitzeuge

Albrecht Weinberg (Hauke-Christian Dittrich / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Das teilte die Stadt Leer mit. Weinberg kehrte vor 14 Jahren aus New York in seine ostfriesische Heimat zurück. In der NS-Diktatur überlebte er drei Konzentrationslager sowie mehrere Todesmärsche. Seine Eltern wurden von den Nazis ermordet. Weinberg wurde als Zeitzeuge vielfach geehrt. Er setzte sich gegen das Vergessen ein. Das ihm verliehene Bundesverdienstkreuz gab er im vergangenen Jahr aus Protest gegen politische Entwicklungen in Deutschland zurück.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.