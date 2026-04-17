Bei einem Tatverdächtigen in Eggenfelden wurde eine Wohnung durchsucht (Archivbild). (Sebastian Kahnert/dpa)

Wie ein Sprecher mitteilte, wurden in der Wohnung eines 33-Jährigen Beweismittel sichergestellt. Gegen ihn habe in einer anderen Sache ein Haftbefehl vorgelegen. Er befinde sich nun in Untersuchungshaft. In der Innenstadt von Eggenfelden war Mitte März vor einem Amt ein Holztorbogen mit rechten Parolen und Symbolen aufgetaucht. Unter anderem war der Satz "Arbeit macht frei" zu lesen - offensichtlich eine Anspielung auf das Eingangstor des NS-Vernichtungslagers Auschwitz. Wenige Wochen später wurde dann ein hölzerner Kamin mit Nazi-Symbolen aufgestellt. Nach Polizeiangaben waren Hakenkreuze und SS-Runen darauf angebracht gewesen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.