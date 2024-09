ifo-Umfrage

Wie das Ifo-Institut in München mitteilte , ist der Umfang im Vergleich zum Vorjahr damit unverändert. Dies decke sich mit anderen Daten, wonach das Homeoffice keinesfalls auf dem Rückzug sei. Allerdings sei die Homeoffice-Quote in den einzelnen Branchen ziemlich unterschiedlich. Besonders intensiv wird danach in IT-Firmen und in Unternehmensberatungen von zu Hause aus gearbeitet - nämlich zu 58 beziehungsweise 50 Prozent der Arbeitszeit. Dagegen verbringen Arbeitnehmer auf dem Bau und in der Gastronomie nur zwei Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice.