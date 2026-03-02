Ifo-Institut

Homeoffice hat sich in Deutschland etabliert. (Unsplash / Christin Hume)

Laut der jüngsten Ifo-Konjunkturumfrage waren es im Februar mehr als 24 Prozent. Im März 2021, also zu Corona-Zeiten, wurde demnach der Höchstwert mit rund 32 Prozent erreicht, im August 2024 der niedrigste mit etwa 23 Prozent. Einzelne Firmen, die das Homeoffice stark einschränkten, begründeten noch keinen Trend, hieß es von Seiten des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Das Homeoffice sei und bleibe etabliert. Mit gut 35 Prozent verzeichnete die Dienstleistungsbranche laut Angaben den höchsten Homeoffice-Anteil. Am niedrigsten sei dieser mit 4,5 Prozent branchenbedingt im Baubereich.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.