Nissan und andere japanische Autokonzerne haben den E-Auto-Bereich in den vergangenen Jahren vernachlässigt. (epa/K. Mayama)

Die Chefs der beiden Konzerne kündigten in Tokio Gespräche an. Dabei könnte es beispielweise um eine gemeinsame Beschaffung von Batterien oder eine technologische Weiterentwicklung gehen. Japanischen Medien zufolge wollen Honda und Nissan durch die Kooperation insbesondere den Rückstand zur chinesischen Konkurrenz aufholen. In den vergangenen Jahren hatte sich die Autoindustrie in Japan eher auf Hybridmodelle und konventionelle Verbrenner konzentriert und den E-Auto-Bereich vernachlässigt.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.