Ehemalige britische Kolonie

Außenminister Lammy sagte, man werde von den Behörden in Hongkong und Peking eine Erklärung verlangen. Zuvor hatte die "Sunday Times" berichtet, dass die Abgeordnete Hobhouse am Donnerstag an der Einreise nach Hongkong gehindert und zurückgeschickt worden sei. Die 65-Jährige war zu einem privaten Besuch angereist.

Hobhouse ist Abgeordnete der oppositionellen Liberaldemokraten und Mitglied der sogenannten Inter-Parliamentary Alliance on China, die Pekings Umgang mit Menschenrechten kritisiert.

Bei der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China 1997 hatte Peking zugesichert, zahlreiche Bürgerrechte in der Sonderverwaltungsregion 50 Jahre lang aufrechtzuerhalten. Nach pro-demokratischen Protesten in Hongkong 2020 wurden die Rechte der Bürger aber massiv eingeschränkt.

