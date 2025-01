Schauspieler Horst Janson ist gestorben. (Horst Ossinger/dpa)

Seine Ehefrau bestätigte entsprechende Medienberichte. Janson spielte in zahlreichen deutschen Serien wie "Salto Mortale" und "Der Bastian". Auch in den Immenhof-Filmen trat er auf. Später spielte er in der deutschen Fassung der "Sesamstraße" mit. Ebenfalls war er in Fernsehreihen wie "Forsthaus Falkenau", "Ein Fall für zwei", "Tatort" oder in den Rosamunde-Pilcher-Romanzen zu sehen. Bis ins hohe Alter arbeitete Janson - zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.