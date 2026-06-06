Die SPD-Politikerin Jasmina Hostert spricht im Bundestag. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion sagte im Deutschlandfunk, ihre Partei mache zwar Druck auf das zuständige, CDU-geführte Familienministerium. Die Union sei allerdings "nicht erpicht darauf", die Richtlinie umzusetzen. Die Kritik aus Unternehmen, die Einführung erfordere zu viel Bürokratie, wies Hostert zurück. Die Umsetzung sei nicht besonders aufwändig. Man dürfe sich jetzt nicht hinter Bürokratieargumenten verstecken.

Das Ziel der Entgelttransparenz-Richtlinie ist es, durch verpflichtende Angaben Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern zu verringern und so für mehr Fairness auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen. Deutschland hätte die Vorgabe eigentlich bis morgen in nationales Recht umsetzen müssen. Bislang liegt allerdings noch nicht einmal ein Entwurf des Familienministeriums dazu vor. Damit drohen der Bundesregierung Strafzahlungen wegen Untätigkeit.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.