Moselort Kröv

Hotel in Kröv teilweise eingestürzt. (Harald Tittel/dpa)

Es handele sich um zwei Frauen, einen Mann und ein Kind, erklärte die Polizei. Über ihren Zustand wurde nichts mitgeteilt. Zu drei noch unter den Trümmern eingeklemmten Menschen gibt es demnach Kontakt. Sie seien vermutlich schwer verletzt. Ihre Bergung gestalte sich wegen der Gefahr eines weiteren Einsturzes des Gebäudes schwierig, hieß es. Fünf Personen konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten.

Augenzeugen berichteten von einem Knall und einer großen Staubwolke

Nach Angaben der Polizei war ein Stockwerk gegen 23 Uhr am Abend aus noch ungeklärtem Grund eingebrochen. Augenzeugen berichteten von einem Knall und einer Staubwolke. Das historische Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert war in den 1980er Jahren saniert worden. Warum es teilweise einstürzte, ist noch ungeklärt. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich 14 Menschen in dem Gebäude. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft mussten evakuiert werden.

Großeinsatz von Hilfs- und Rettungskräften

Vor Ort in Kröv sind etwa 250 Einsatzkräfte, unter anderem von Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Polizei und Technischem Hilfswerk. Auch Spezialkräfte haben sich den Rettungsteams angeschlossen und setzen eine Hundestaffel und Drohnen ein.

Ein Feuerwehrsprecher bezeichnete die Bergungsarbeiten als sehr schwierig, weil das Gebäude weiter in sich zusammenstürzen könnte und nur unter größter Vorsicht betreten werden kann. Die Einsatzleitung wird von Statikern bei der Koordination unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.