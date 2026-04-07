Robert Rauschenberg im Jahr 1992 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ed Chappell)

Nach dem Tod Rauschenbergs bot das Studio zahlreichen Gästen ein vorübergehendes Zuhause - im Rahmen eines der wichtigsten Künstlerresidenzprogramme der USA. Die Robert Rauschenberg Stiftung konnte nach eigenen Angaben aber nicht mehr für die laufenden Kosten von Atelier und Strandgrundstück aufkommen. Auf der Insel gibt es Beschwerden über den Verkauf an die Hotelkette. Die Captiva Civic Association wirft der Stiftung vor, die Bevölkerung im Stich gelassen zu haben. Denn Robert Rauschenberg habe die Insel und ihre Menschen geliebt und sie vor einer solchen Entwicklung schützen wollen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.