Einsatz von KI

Der Stellenabbau solle spätestens in knapp drei Jahren abgeschlossen werden, teilte das Unternehmen mit. Derzeit sind bei HP rund 58-tausend Menschen beschäftigt. In den vergangenen Monaten wurden in der Tech-Branche mehrfach

Arbeitsplätze unter Verweis auf KI-Anwendungen gestrichen. So kündigte etwa Amazon den Abbau von rund 14.000 Stellen in der Verwaltung an.

