Menschenrechtsorganisation

Dort herrschten "unmenschliche" Bedingungen, heißt es in einem Bericht der Nichregierungsorganisation. Sie beklagt unter anderem Überbelegung, mangelnde medizinische Versorgung und eine erniedrigende Behandlung der Migranten. In einem Fall hätten Insassen etwa mit auf dem Rücken gefesselten Händen essen müssen. Einige Frauen berichteten zudem, dass die Toiletten in ihrer Zelle den Blicken von Männern in benachbarten Räumen ausgesetzt gewesen seien.

Der Bericht stützt sich auf Angaben von mehreren Männern und Frauen, die in Abschiebegefängnissen sitzen oder noch dort festgehalten werden, sowie von Anwälten und Angehörigen der Inhaftierten.

Die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump ist höchst umstritten und stößt immer wieder auf juristische Hürden.

