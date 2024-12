Menschenrechtsorganisationen

Ein Palästinenser sitzt auf einem Tankwagen mit Trinkwasser (picture alliance / NurPhoto / Majdi Fathi)

Das habe wahrscheinlich tausende Todesfälle verursacht, heißt es in einem Bericht. Die Organisation erklärte, es seien absichtlich Wasser- und sanitäre Anlagen sowie Solaranlagen für ein Klärwerk, einen Wasserspeicher und ein Lagerhaus für Ersatzteile beschädigt worden. Das Vorgehen sei geeignet, die physische Zerstörung der palästinensischen Bevölkerung ganz oder teilweise herbeizuführen. Israels Regierung erklärte, der Bericht sei voller Lügen. Human Rights Watch verbreite anti-israelische Propaganda. Die Organisation in New York betreibe erneut eine - Zitat - "blutige Verleumdung".

Ärzte ohne Grenzen erhob in einem Bericht ähnlich schwere Vorwürfe gegen Israel. Generalsekretär Lockyear sagte, Israels Vorgehen beinhalte sowohl Massentötungen und Angriffe auf die psychische sowie körperliche Gesundheit, als auch Zwangsvertreibungen und eine Verunmöglichung des Lebens durch Belagerung und Bombardierung.

