HSV-Aufsichtsrat: Grund für Trennung von Sportvorstand Kuntz waren Vorwürfe wegen "Fehlverhaltens"

Die Trennung des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV von Sportvorstand Stefan Kuntz steht nach Angaben des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen angeblichen Fehlverhaltens gegen den 63-Jährigen.

    Stefan Kuntz steht am Spielfeldrand. Er trägt einen schwarzen Pullover mit dem Logo des HSV darauf.
    Stefan Kuntz hörte Anfang des Jahres überraschend als HSV-Vorstand auf. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)
    Offiziell waren bei der Verkündung des Schritts Anfang des Jahres familiäre Gründe angegeben worden. Der Aufsichtsrat habe sofort nach Kenntnisnahme der Vorwürfe mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte eine Aufklärung eingeleitet, heißt es nun in einer Stellungnahme des Aufsichtsrats auf der Internetseite des HSV. Anschließend habe man "eine schnellstmögliche Trennung" angestrebt. Die Vorwürfe seien im Dezember an das Kontrollgremium herangetragen worden.
    Zuletzt hatte die "Bild" von Anschuldigungen gegen Kuntz berichtet. Dabei geht es der Zeitung zufolge um sexuelle Belästigung. Der frühere Nationalspieler widersprach den Vorwürfen auf seinem Instagram-Account.

