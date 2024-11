Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim HSV. (dpa / Gregor Fischer)

Die Mannschaft liegt nach 13 Spieltagen auf dem siebten Tabellenrang, strebt jedoch den Wiederaufstieg in die Bundesliga an. Zuletzt blieb der HSV in fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.