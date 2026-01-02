Stefan Kuntz hört überraschend als HSV-Vorstand auf (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

"Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball", wird Kuntz in der Mitteilung zitiert. Das sei bei ihm nun der Fall. Mehr wolle er dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke er für die gute Zusammenarbeit in den letzten anderthalb Jahren.

Der HSV will nun mit dem vorhandenen Personal weiter agieren. Man habe in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und sei mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß. Der Fokus richte sich ab dem heutigen Trainingsstart auf Teil zwei der Bundesliga-Saison und auf die aktuelle Transferperiode.

Kuntz hatte den Vorstandsposten im Mai 2024 übernommen. In der anschließenden Saison hatte er mit dem Festhalten am damals unerfahrenen Trainer Merlin Polzin großen Anteil daran, dass der Club nach sieben Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit wieder 2025 in die Bundesliga aufstieg.

