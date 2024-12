Der UNO-Sondergesandte für Syrien Pedersen und HTS-Führer al-Scharaa (picture alliance / Anadolu / Syrian Transitional Government / Handout)

Das teilte die Miliz nach einem Treffen mit dem UNO-Sondergesandten Pedersen in Damaskus mit. Berichten zufolge veröffentlichte sie bei Telegram eine Erklärung in gemäßigtem Ton. Zu sehen waren demnach auch Fotos des Treffens, die al-Scharaa in Zivilkleidung zeigten. Zuvor war er meist in Militäruniform aufgetreten. Das Gespräch drehte sich der HTS zufolge unter anderem um eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats von 2015, die eine Waffenruhe, eine neue Verfassung und Wahlen vorsehe. Diese müsse jetzt aktualisiert werden, hieß es.

Vor dem Treffen hatte Pedersen vor Racheakten nach dem Sturz des Assad-Regimes gewarnt. Er plädierte zudem für die Aufhebung der internationalen Sanktionen gegen die HTS-Miliz, die maßgeblich am Sieg über das Assad-Regime vor gut einer Woche beteiligt war.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.