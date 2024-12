Der UNO-Sondergesandte für Syrien Pedersen und HTS-Führer al-Scharaa (picture alliance / Anadolu / Syrian Transitional Government / Handout)

Das teilte die Miliz nach einem Treffen mit dem UNO-Sondergesandten Pedersen in Damaskus mit. Berichten zufolge veröffentlichte sie bei Telegram eine Erklärung in gemäßigtem Ton. Zu sehen waren demnach auch Fotos des Treffens, die al-Scharaa in Zivilkleidung zeigten. Zuvor war er meist in Militäruniform aufgetreten.

UNO-Sondergesandter fordert geordneten Machtübergang

Pedersen rief seinerseits die Islamisten zu einem geordneten Machtübergang auf. Dieser müsse nach den Grundsätzen der Resolution des UNO-Sicherheitsrates erfolgen, erklärte er nach dem Gespräch mit al-Scharaa. Die Resolution aus dem Jahr 2015 sieht eine Waffenruhe, eine neue Verfassung und freie Wahlen vor.

Vor dem Treffen hatte Pedersen vor Racheakten nach dem Sturz des Assad-Regimes gewarnt. Er plädierte zudem für die Aufhebung der internationalen Sanktionen gegen die HTS-Miliz, die maßgeblich am Sieg über das Assad-Regime vor gut einer Woche beteiligt war.

