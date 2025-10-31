Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD (AFP / ODD ANDERSEN)

Die EU-Staaten stoppten den Plan. Auch die Bundesregierung war dagegen. Hubig sagte, es würden keine roten Linien überschritten. Elementare Bürgerrechte müssten auch im digitalen Raum gewahrt bleiben. Die SPD-Politikerin begrüßte einen Kompromissvorschlag Dänemarks, der auf Freiwilligkeit setzt und eine bisherige Vereinbarung verlängert.

Die Pläne für eine verpflichtende Chatkontrolle sahen eine Überwachung von Online-Plattformen wie Whatsapp vor, als Maßnahme gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern. Nach dem Willen der EU-Kommission sollten Chats automatisiert gescannt werden, um Nachrichten mit kinderpornografischen Inhalten zu finden und bei Ermittlungsbehörden anzuzeigen.

