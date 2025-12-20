Entscheidend für Indexmieten ist der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Symbolbild) (imago images / blickwinkel / McPHOTO, via www.imago-images.de)

Damit solle der Anstieg der sogenannten Indexmieten bei 3,5 Prozent pro Jahr gedeckelt werden, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Sie habe den Entwurf bereits vor einigen Tagen in die regierungsinterne Ressortabstimmung gegeben. Ihr Ziel sei, dass die Regelungen spätestens Anfang 2027 in Kraft treten. Laut Hubig soll dies dann für alle Indexmietverträge gelten, egal ob sie neu abgeschlossen werden oder bereits bestehen.

Darüber hinaus will die Justizministerin auch Kurzzeitvermietungen regulieren. Hier sei eine Begrenzung auf maximal sechs Monate geplant. Sollte dennoch verlängert werden, würde anders als bislang die Mietpreisbremse greifen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.