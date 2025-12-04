Entscheidend für Indexmieten ist der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Symbolbild) (imago images / blickwinkel / McPHOTO, via www.imago-images.de)

Solche Mietverträge könnten für die Bewohner zur Kostenfalle werden, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Denn wenn die Verbraucherpreise stiegen, steige auch die Indexmiete entsprechend. Die Bewohner würden damit also doppelt belastet, deshalb wolle sie an dieser Stelle eine Begrenzung einführen. Hubig hatte bereits angekündigt, sie wolle nach der Verlängerung der Mietpreisbremse um vier Jahre auch die Regeln für Index-Mietverträge, Kurzzeit-Mietverträge sowie das möblierte Wohnen ändern.

Die Justizministerin fügte hinzu, man habe bereits bei den Folgen des Ukraine-Kriegs gesehen, wie Indexmieten "plötzlich durch die Decke geschossen" seien.

