Formel 1-Fahrer Nico Hülkenberg stand erstmals auf dem Podest. In Silverstone wurde er Dritter. (AFP / ANDREJ ISAKOVIC)

Der Australier Piastri behält damit die Führung in der Gesamtwertung vor Norris. Hülkenberg schaffte es in seinem 239. Grand Prix erstmals unter die Top Drei. Er profitierte im Regenchaos von einigen turbulenten Wendungen. Hülkenberg war nur als 19. gestartet und hatte wenig Hoffnung, es überhaupt noch in die Punkteränge zu schaffen. Nach mehreren Unfällen und Safety-Car-Phasen fand er sich jedoch im vorderen Teil des Feldes wieder. Hülkenbergs beste Resultate in der Formel 1 waren zuvor insgesamt drei vierte Ränge.

