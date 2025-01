Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Insbesondere die Pläne von CDU und FDP seien im Rahmen der Schuldenbremse nicht umsetzbar, sagte Direktor Hüther der "Süddeutschen Zeitung". Beim Bürgergeld und bei den Flüchtlingskosten ließe sich zwar etwas sparen. Das Volumen liege aber nicht in der Größenordnung von 90 Milliarden, die beispielsweise die Union an Entlastungen verspreche. Hüther verwies in diesem Zusammenhang zudem auf notwendige staatliche Investitionen in den kommenden Jahren, darunter in Straßen, Schienen und andere Infrastruktur.

Ähnlich wie Hüther hatten sich in den vergangenen Tagen bereits Vertreter anderer Wirtschaftsinstitute geäußert.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.