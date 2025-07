US-Wrestler und Schauspieler

Hulk Hogan gilt als einer der bekanntesten Profi-Wrester. (IMAGO/UPI Photo/BILL GREENBLATT)

Er starb im Alter von 71 Jahren in seinem Haus im Bundesstaat Florida, wie sein Management mitteilte. Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Bollea hieß, erlangte in den 80er Jahren Berühmtheit und trug zum kommerziellen Aufstieg von Wrestling-Shows bei. Hogan war zudem als Schauspieler in mehreren Filmen und Serien zu sehen.

In Deutschland wurde er einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle in "Rocky III" mit Sylvester Stallone bekannt, wo er als "Thunderlips" im Boxring auftrat. Zu seinen Markenzeichen gehörten halblange Haare und ein markanter, großer halbrunder Schnäuzer.

Hogan machte zuletzt als Unterstützer von Donald Trump auf sich aufmerksam. Im Juli 2024 hatte er sich auf offener Bühne auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee sein Oberteil zerrissen.

