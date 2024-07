Ein weiterer Vormarsch der Miliz RSF könnte die mehr als 40.000 äthiopischen Flüchtlinge im Bundesstaat Gedaref bedrohen, so Human Rights Watch . Außerdem halte weiter östlich der Zustrom von Flüchtlingen aus Eritrea an, die Schutz vor Unterdrückung in ihrer Heimat suchten. Diese Menschen könnten von humanitärer Hilfe abgeschnitten werden, warnt die Organisation.