Nahost-Krieg

Bilder von Israelis, die von der Hamas als Geiseln genommen wurden, an einer Hauswand in Tel Aviv. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Nir Alon)

In dem Dokument heißt es, die Taten erfüllten die internationale Rechtsdefinition von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Täter hätten gemordet, gefoltert, geplündert und Geiseln genommen. Zudem hätten sie Verbrechen verübt, die sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt beinhalteten.

Die Direktorin für Krisen und Konflikte bei Human Rights Watch, Sawyer, erklärte, Untersuchungen hätten ergeben, dass der von der Hamas geführte Angriff darauf abgezielt habe, Zivilisten zu töten und so viele Menschen wie möglich als Geiseln zu nehmen.

Bei dem Überfall hatten palästinensische Terroristen am 7. Oktober etwa 1.200 Menschen in Israel ermordet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Dies hatte den Gazakrieg ausgelöst. Die Gesamtzahl der Toten in dem Palästinensergebiet beträgt nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden mehr als 38.000.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.