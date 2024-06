Demonstrationen

Demonstranten in Nairobi fliehen vor der Polizei. (Andrew Kasuku/AP/dpa)

Ein Sprecher sagte, die kenianischen Sicherheitskräfte hätten teils in die Menge der Demonstranten geschossen - auch auf fliehende Menschen. Dies sei nach internationalem, aber auch nach kenianischem Recht vollkommen inakzeptabel. Die Regierung des Landes müsse ihre Sicherheitskräften anweisen, dass sie friedliche Demonstranten zu schützen hätten. Außerdem dürfe es keine Straffreiheit für Polizeigewalt mehr geben.

Die zunächst weitgehend friedlichen Proteste in dem ostafrikanischen Land waren am Dienstag in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten stürmten den Parlamentskomplex in Nairobi, in dem ein Feuer ausbrach. Die Regierung von Präsident Ruto zog das Gesetz, mit dem der Haushalt des hoch verschuldeten Landes saniert werden sollte, einen Tag später zurück.

