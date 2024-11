Nahost-Krieg

In einem mehr als 150-seitigen Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, die israelischen Behörden seien für eine massive und vorsätzliche Zwangsumsiedlung verantwortlich. Hintergrund sind die Aufforderungen an die palästinensische Zivilbevölkerung, bestimmte Gebiete im Gazastreifen wegen geplanter Militäreinsatze zu verlassen. Human Rights Watch betont, es gebe keinen plausiblen militärischen Grund für die Aufrufe. Die Armee zerstöre Häuser und zivile Infrastruktur und mache Gebiete unbewohnbar. Die Vertreibungen kämen auch einer ethnischen Säuberung gleich, weil sie in bestimmten sogenannten Pufferzonen offenbar auf Dauer angelegt seien.