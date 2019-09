Ein steiniger Pfad führt vom Parkplatz den Berghang hinab, mitten hinein in den tiefgrünen Wald. Unter dessen Wurzeln schlummerte früher ein wertvolles Edelmetall, davon erzählt auch der Name des Berges – er heißt nämlich Goldberg. In diesen Goldberg wollen wir heute hinein.



"Da kriegen wir jetzt eine Regenjacke, einen Helm und ein Geleucht. Es ist unten relativ eng und schmal. Damit man die eigene Kleidung nicht schmutzig macht oder zerreißt, gibt es die Regenjacken. Nicht, weil es nass ist, sondern als Schutz gegen die Felswände."



Aus einer kleinen Hütte holt Bergwerksführer Rüdiger Schlenk die Ausrüstung für seine Besucher, dann geht es weiter den Waldweg entlang. Unser Ziel ist ein uralter Stollen, aus dem einst Gold zu Tage gefördert wurde. Dutzende solcher Stollen gibt es am Rand des Fichtelgebirges, der Goldbergbau war jahrhundertlang lange ein gutes Geschäft.

Humboldts Aufgabe: Goldvorkommen erforschen

Für ein paar Jahre waren die Goldbergwerke in Franken auch ein wichtiger Schauplatz im Leben von Alexander von Humboldt. 1793 kommt er nach Franken, als frisch gebackener Bergbaubeamter. Im Auftrage Preußens soll er erforschen, wie viel Gold es hier wohl noch gibt. Was Besseres konnte dem damals 23-Jährigen gar nicht passieren.



"Humboldt wollte raus. Der wollte nicht am Schreibtisch hocken in irgendeinem Büro, der wollte raus, der wollte schon immer sein Leben lang die Natur untersuchen. Und was kam ihm da besser zupass, als dass er hier unter Tage herumkriechen, untersuchen und machen und tun durfte. Und vor allem selbst entscheiden durfte, wann und wo er das alles machte."



Sagt Anette Taubenreuther vom Museumsverein Goldkronach, die die Tour zu dem alten Bergwerk begleitet. Das Städtchen Goldkronach liegt ganz in der Nähe und war seinerzeit der Wohnort von Humboldt.

Keine Brocken oder Nuggets

Inzwischen sind wir angekommen am Mund des Stollens, wie es im Jargon der Bergleute heißt. An einem Hang öffnet sich zwischen Farnen und Moosen ein schmaler Eingang, gestützt von Holzbalken und Steinen, oben drüber ein Schild mit Worten "Glück auf". Pechschwarz ist es im Innern. Da geht es jetzt rein.

Stollen im Goldbergwerk in Franken



Schon nach wenigen Schritten hat einen Dunkelheit völlig verschluckt. Im Schein der kleinen Lichtkegel, die die Helmlampen werfen, laufen wir im Gänsemarsch den engen Felsgang entlang, tief hinein in den Berg. Nach einer Weile kommt ein größerer Hohlraum und Bergwerksführer Rüdiger Schlenk zeigt auf die karstige Wand.



"Das Gestein, das wir hier sehen, ist der sogenannte Phyllitschiefer. In diesen Phyllit-Schiefer waren die damals vorhandenen Goldquarzgänge eingebettet. Das ist das Gold, das der Bergmann hier vor Ort gefunden hat – keine Brocken oder Nuggets, sondern feinstverteilte Fäden hat der Bergmann hier rausgeholt."

Erforschung der Natur unter Tage

Als Humboldt im Jahr 1793 anfängt, die Stollen zu inspizieren, steckt die Branche bereits tief in der Krise. Viele Goldgruben in der Region sind nicht mehr rentabel. Das versucht der Preuße zu ändern, er will die Abläufe verbessern, um den Bergbau neu zu beleben.



Gleichzeitig nutzt der neugierige Humboldt die alten Stollen aber auch als eine Art Forschungslabor. Er untersucht Grubenpilze und Flechten, nimmt Gesteinsproben, experimentiert mit Luftdruck – und dokumentiert alles akribisch.



"Er war sozusagen – um es mit neuzeitlichen Begriffen zu benennen – interdisziplinär unterwegs und hat das hier unten nicht nur entdeckt, sondern regelrecht ausgebaut. Er hat sozusagen Blut geleckt und es war fortan für sein Leben klar, er will der Natur und den Besonderheiten der Natur unter jedweder Bedingung – ob Hitze, Kälte, Höhe, Tiefe, ob über oder unter Tage – dem will er sich widmen."

Erfindungen für erleichterten Bergbau

Einmal kostet seine Neugier Humboldt sogar fast das Leben. In einem fast luftfreien Schacht will er eine Lampe probieren, die er selbst konstruiert hat – und wird dabei ohnmächtig. Ein Kompagnon kann ihn gerade noch rechtzeitig retten.



Der Besucher von heute hat höchstens mit Platzangst zu kämpfen, doch zur damaligen Zeit war der Bergbau brutal. Auch das wollte Humboldt verändern. Er erfindet deshalb eine Atemmaske für Bergleute, außerdem eine Grubenlampe für bessere Sicht.



"Sie müssen sich vorstellen, der Bergmann hatte damals kein so modernes Geleucht wie wir. Es war sehr, sehr dunkel vor Ort. Die Bergleute haben nicht viel gesehen und es waren schon Bedingungen wie im frühen Mittelalter. Das war furchtbar."

Glühendes Engagement

Nachempfinden lassen sich diese buchstäblich finsteren Zeiten auch im nahen Goldkronach in einem alten Sandsteingebäude, das wir im Anschluss besuchen. Alexander von Humboldt wohnte kurzzeitig darin, heute wird das Haus in der oberfränkischen Kleinstadt als Goldbergbaumuseum genutzt.

Goldbergbaumuseum in Gronach



Im Untertageraum – ein schummriges Zimmer, das man über eine Art Stolleneingang betritt – sieht und hört man Figuren zwischen Gesteinsbrocken schuften. Eine Szene, die harte Arbeit der Bergleute nachstellt. Die Geschichte des Goldbergbaus in der Region ist hier genau dokumentiert – und natürlich auch das glühende Engagement Humboldts.



"Er hat Stunden da unten verbracht, nicht auf seine Gesundheit, auf seine Kleidung oder irgendwas geachtet. Er war wahnsinnig viel unterwegs, sodass die Bergleute oftmals gesagt haben, der hat acht Arme und acht Beine und ist an mehreren Stellen gleichzeitig – wie macht der das?"

Humboldt blüht auf

Knapp drei Jahre verbrachte Alexander von Humboldt in Franken und reiste in dieser Zeit ständig von Stollen zu Stollen Der Goldbergbau in der Region kommt unter ihm noch einmal zur Blüte – und auch Humboldt selbst blüht hier regelrecht auf.



"Weil er gemerkt hat, durch seine Anwesenheit kann er etwas bewegen. Ich denke, er hat hier seine Art zu arbeiten und zu leben entdeckt."



Auf einen Satz ist man ganz besonders stolz in der fränkischen Kleinstadt – denn Humboldt schrieb über seine Jahre hier später an einen Freund:



"In Goldkronach war ich glücklicher als ich je wagen durfte zu glauben."



1796 kündigt Alexander von Humboldt seinen Posten als Bergbaubeamter, um sich künftig ganz der Forschung zu widmen. Kurz danach schon bereitet er seine erste große Expedition vor. Wenn man so will, war seine Zeit in den alten Stollen im Fichtelgebirge war der Auftakt dazu.