Nagelsmann holt Hummels zurück in Nationalmannschaft (Swen Pförtner / dpa / Swen Pförtner)

Bundestrainer Nagelsmann nominierte neben dem 34-jährigen Verteidiger von Borussia Dortmund auch drei Neulinge. Dabei handelt es sich um Chris Führich vom VfB Stuttgart, Robert Andrich von Bayer Leverkusen und Kevin Behrens vom 1. FC Union Berlin. In den Vereinigten Staaten stehen Testpartien der DFB-Mannschaft an. In Hartford geht es am 14. Oktober gegen die USA und am 18. Oktober in Philadelphia gegen Mexiko.

