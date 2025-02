Streik am zweiten Jahrestag des schwerem Zugunglücks in Griechenland (Thanassis Stavrakis / AP / dpa / Thanassis Stavrakis)

Kundgebungen fanden in zahlreichen Städten statt. Allein in der Hauptstadt Athen waren es mehrere zehntausend Teilnehmer. Die Proteste wurden von Streiks begleitet: Unter anderem Fluglotsen, Lokführer, Ärzte, Anwälte und Lehrer legten die Arbeit nieder.

Am 28. Februar 2023 waren in der griechischen Region Thessalien ein Reise- und ein Güterzug frontal zusammengestoßen. 57 Menschen kamen ums Leben und 25 wurden verletzt. In einem gestern veröffentlichten Untersuchungsbericht wird menschliches Versagen als Hauptursache genannt. Ein Bahnhofsmitarbeiter hatte die beiden Züge auf dasselbe Gleis geleitet. Der Bericht verweist zudem auf ein veraltetes Schienensystem. Der griechische Verkehrsminister Karamanlis war damals zurückgetreten. Die Demonstranten fordern, dass das Unglück weitere politische sowie juristische Konsequenzen hat.

