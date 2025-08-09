"Freiheitsmarsch für Belarus" in Warschau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Sie rief in der polnischen Hauptstadt zu weiterem Widerstand gegen den belarusischen Machthaber Lukaschenko auf. Dieser hatte sich in einer manipulierten Wahl vor genau fünf Jahren im Amt bestätigen lassen. Tichanowskajas Ehemann war während des Wahlkampfs verurteilt und inhaftiert worden. Sie kandidierte an seiner Stelle und ging anschließend ins Exil. Ihr Mann wurde vor rund einem Monat aus der Haft in Belarus entlassen.

Lukaschenko strebt nach eigenen Angaben keine weitere Amtszeit an. Das sagte der 70-jährige in einem Interview mit dem US-Magazin "Time". Seine Amtszeit endet 2030. Er wies zugleich Spekulationen zurück, er bereite seinen Sohn Nikolai auf die Nachfolge vor.

