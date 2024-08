Montpellier

In der Gemeinde La Grande-Motte in Südfrankreich gab es einen Brandanschlag auf eine Synagoge. (Archivbild) (AFP / PASCAL GUYOT)

Auch Politiker und Vertreter verschiedener Religionen nahmen teil. Sie versammelten sich auf dem zentralen Place de la Comédie. Aufgerufen hatte der Dachverband jüdischer Organisationen in Frankreich.

Am Wochenende waren zwei Türen der Synagoge in der Ortschaft La Grande-Motte in Brand gesetzt worden. Auch zwei Autos vor dem Gebäude gingen in Flammen auf, eine Gasflasche in der Nähe explodierte. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst. Er trug bei der Tat unter anderem eine um die Hüften gewickelte Palästinenserflagge. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

