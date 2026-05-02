Die türkische Nachrichtenagentur DHA sprach von rund 350 Festnahmen. Die Demonstranten wollten anlässlich des Mai-Feiertags zum symbolträchtigen Taksim-Platz ziehen, wo in der Vergangenheit verschiedene regierungskritische Proteste stattgefunden hatten. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, versuchte die Polizei dies unter dem Einsatz von Tränengas zu verhindern.
Schon in den vergangenen Tagen hatten Oppositionelle und Journalisten die Festnahme von Regierungskritikern in der Türkei beklagt.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.