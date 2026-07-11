Nach Angaben der Polizei nahmen rund 1.800 Demonstranten an dem Protestzug teil, der sich in Richtung des Berliner Rheinmetall-Geländes bewegte. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg war vor Ort.
Laut Polizei gab es im Verlauf der Demonstration mehrere strafbare Handlungen. Teilnehmer hätten sich vermummt, Pyrotechnik gezündet oder strafbare Parolen gerufen. Das Motto der Demonstration lautete "Wedding ohne Waffen. Gemeinsam gegen Krieg".
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.