Das Logo von USAID. (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Pavlo Gonchar / SOPA Images)

Die Mitarbeiter des US-Außenministeriums und der amerikanischen Behörde für internationale Entwicklung schrieben an Außenminister Rubio, ein Ende von USAID würde die internationale Führungsrolle der USA unterminieren. Es entstünde ein Machtvakuum, in das Russland und China hineinstoßen würden. Der Brief wurde von mehr als 700 Personen unterzeichnet, darunter viele Diplomaten.

US-Präsident Trump und sein Regierungsberater Musk stellen USAID grundsätzlich infrage. Die meisten Beschäftigen wurden entlassen oder beurlaubt; Entwicklungsgelder wurden eingefroren. Gestern hatte der Oberste Gerichtshof entschieden, dass das Geld an die Empfängerstaaten ausgezahlt werden muss. Der Supreme Court bestätigte damit die Entscheidung eines Bundesrichters.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.