Russischer Luftangriff

Wegen eines russischen Angriffs werden die Menschen in Kiew aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben. (AFP / ROMAN PILIPEY)

Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums handelte es sich um einen landesweiten Angriff mit hunderten Drohnen sowie Hyperschallraketen und Marschflugkörpern. Medienberichten zufolgen waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw zu hören. Dort wurde nach Angaben der Behörden ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt. Bei den Angriffen seien zudem mehrere Wohnhäuser und die Fabrik eines US-Elektronikherstellers beschädigt worden.

Die Niederlande entsenden ab Dezember 300 Soldaten und zwei Patriot-Luftabwehrsysteme nach Polen, um Nachschublinien in die Ukraine vor russischen Angriffen zu sichern, wie der niederländische Sender NOS berichtet.

