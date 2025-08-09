Die Polizei hat bei einer Demonstration in London gegen das Verbot einer propalästinensischen Gruppe zahlreiche Menschen festgenommen. (Stefan Rousseau / PA Wire / dpa / Stefan Rousseau)

Die Metropolitan Police meldete bis zum Abend mehr als 360 Festnahmen auf dem Parliament Square - dem Platz vor dem Parlament in London. Ihnen werde die "Unterstützung einer verbotenen Organisation" vorgeworfen. Sieben Menschen seien wegen anderer Vergehen festgenommen worden, unter anderem wegen Angriffen auf Polizisten.

Die Aktivistengruppe "Palestine Action" war von der britischen Regierung Anfang Juli als terroristische Vereinigung eingestuft und verboten worden. Auslöser waren teils gewalttätige Angriffe durch Mitglieder der Gruppe - unter anderem auf einen Militärflugplatz.

"Palestine Action" wirft der israelischen Regierung Völkermord im Gazastreifen vor und sieht eine Mitverantwortung bei der britischen Rüstungsindustrie.

