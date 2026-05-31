Neuen Zahlen des Innenministeriums zufolge wurden landesweit rund 780 Menschen festgenommen, 480 davon allein in der Hauptstadt. Es gab mehr als 200 Verletzte, darunter 57 Polizisten. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Autos brennen, Barrikaden errichtet und Feuerwerkskörper auf Menschen gefeuert werden.
Zwischenfälle wurden aus rund fünfzehn Städten gemeldet, etwa aus Rennes, Straßburg, Clermont-Ferrand und Grenoble.
Innenminister Nunez nannte die Gewalt absolut inakzeptabel.
In dem Champions League Finale hatte Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal gewonnen und damit seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigt. Auch damals gab es massive Ausschreitungen.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.