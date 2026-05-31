Paris
Hunderte Festnahmen und viele Verletzte bei Champions-League-Krawallen in Frankreich

Nach dem Champions-League-Spiel in Paris ist es gestern Abend in Frankreich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

    Das Bild zeigte eine Aufnahme aus der Nacht. Ein brennendes Fahrrad liegt auf der Straße. Eine vermummte Person steht daneben. Im Hintergrund sind Bäume und Gebäude zu erkennen.
    Krawalle in Paris nach dem Champions-League-Finale (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)
    Neuen Zahlen des Innenministeriums zufolge wurden landesweit rund 780 Menschen festgenommen, 480 davon allein in der Hauptstadt. Es gab mehr als 200 Verletzte, darunter 57 Polizisten. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Autos brennen, Barrikaden errichtet und Feuerwerkskörper auf Menschen gefeuert werden.
    Zwischenfälle wurden aus rund fünfzehn Städten gemeldet, etwa aus Rennes, Straßburg, Clermont-Ferrand und Grenoble.
    Innenminister Nunez nannte die Gewalt absolut inakzeptabel.
    In dem Champions League Finale hatte Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal gewonnen und damit seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigt. Auch damals gab es massive Ausschreitungen.
    Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.