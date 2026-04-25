Naturkatastrophen

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Bis zum Morgen wurden etwa 700 Hektar in der Präfektur Iwate von den Flammen zerstört, wie die örtlichen Behörden mitteilten. 3.200 Menschen wurden zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen. Mindestens acht Wohngebäude brannten nieder. Weitere Einsatzkräfte sollen in die Region entsandt werden. Die Brände waren gestern ausgebrochen. Zunehmend trockene Winter haben in der Region das Risiko von Waldbränden erhöht.

Auch im österreichischen Bundesland Kärnten hat sich ein Waldbrand ausgebreitet. Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Diese Fläche entspricht etwa der Größe von 150 Fußballfeldern.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.