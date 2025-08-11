Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums brachen dort binnen eines Tages landesweit knapp 40 Feuer aus. Mehr als ein Dutzend Brandherde sind demnach noch aktiv. Neben der Feuerwehr sind auch rund 800 Soldaten sowie Militärflugzeuge und Hubschrauber aus den Nachbarländern im Einsatz. In der Küstenregion Finiq mussten Menschen ihre Häuser verlassen. Anderenorts wurden ein Pflegeheim und sechs Familien evakuiert.

Auch im Nordwesten Spaniens wurden wegen anhaltender Waldbrände über 1.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Im Südwesten Frankreichs waren weiter hunderte Feuerwehrleute damit beschäftigt, um einen Großbrand im Auge zu behalten. Dieser hatte in der vergangenen Woche 16.000 Hektar Fläche verwüstet.

