In den USA werden einem Medienbericht zufolge Hunderte Klagen gegen das Unternehmen vorbereitet. Roblox wird vorgeworfen, keinen wirksamen Schutz minderjähriger Nutzer vor erwachsenen Straftätern zu ergreifen. Eine Anwaltskanzlei aus Chicago sagte dem Magazin "Wired", sie allein vertrete mehr als 400 Opfer sexuellen Missbrauchs. Das seien zum Teil ziemlich schreckliche Fälle - auf Roblox aber auch auf Discord. Discord ist eine Kommunikationsplattform, auf der sich viele außerhalb ihrer Computerspiele verbinden. Erwachsene täuschen unter Verschleierung ihrer Identität Kindern mitunter Freundschaften vor, um ihnen später sexualisierte Gewalt anzutun. Man spricht von Cybergrooming.
Vergangene Woche hatte der US-Bundesstaat Louisiana Klage gegen Roblox eingereicht. Roblox habe ein Umfeld geschaffen, in dem Sexualstraftäter gedeihen, sich zusammenschließen und Kinder jagten. Roblox entgegnete, kein System sei perfekt, aber man habe strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Unterdessen sorgt auch ein Fall für Diskussionen, bei dem Roblox einen bekannten YouTuber verbannt und mit Unterlassungserklärungen belegt hat. Der 22-Jährige mit Pseudonym Schlep spürte missbräuchliche Robloxnutzer auf, und übergab die Fälle der Polizei. - Roblox ist eines der weltweit erfolgreichsten Spiele mit Umsätzen in Milliardenhöhe.
