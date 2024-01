Bauernproteste

Im Großraum Paris haben Landwirte mit ihren Traktoren mehrere Autobahnen blockiert. (Thomas Padilla / AP / dpa / Thomas Padilla)

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa eintausend Bauern mit Traktoren an der Aktion. Die Blockade der Autobahnen im Großraum Paris soll nach Angaben der zwei größten Bauernverbände des Landes bis mindestens Freitag dauern. Die Landwirte fordern unter anderem die Abschaffung von europäischen Umweltauflagen und einen Abbau von Bürokratie. Eine geplante Erhöhung der Agrardiesel-Steuer hat die französische Regierung angesichts der Proteste inzwischen zurückgenommen. Präsident Macron kündigte zudem an, mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen über mögliche Entlastungen für europäische Landwirte zu sprechen.

Auch in Deutschland gingen die Proteste von Landwirten am Montag weiter. In der Hamburger Innenstadt blockierten hunderte Traktoren den Verkehr. Es kam teils zu kilometerlangen Staus. Auch die Seehäfen in Wilhelmshaven und Bremerhaven waren Ziel von Blockaden.

