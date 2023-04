10. Jahrestag eines Fabrikeinsturzes in Bangladesch (Archivbild) (Abir Abdullah / EPA / dpa / Abir Abdullah)

Sie legten Blumenkränze an der Stelle des Unglücks unweit der Hauptstadt Dhaka nieder. Bei der Katastrophe starben am 24. April 2013 mehr als 1.100 Menschen. Die Fabriken in dem Komplex Rana Plaza produzierten Kleidung für Modefirmen aus dem Westen. Knapp 2.500 Arbeiterinnen überlebten das Unglück.

Die Textilgewerkschaft in Bangladesch forderte erneut, dass der Besitzer des zusammengestürzten Gebäudes zur Rechenschaft gezogen wird.

