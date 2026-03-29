Bei Protesten in Tel Aviv diskutiert ein Demonstrant mit einem Sicherheitsbeamten. (AP / Maya Levin)

Bei den Protesten kam es teilweise zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Tel Aviv wurden laut der Nachrichtenagentur AFP Demonstranten festgenommen, ebenso in Haifa.

Zu den Kundgebungen aufgerufen hatte die jüdisch-arabische Gruppe "Standing Together". Genehmigt waren die Demonstrationen nicht; in Israel sind wegen der Gefahr von iranischen Angriffen derzeit größere Menschenansammlungen verboten.

Seit Beginn des US-israelischen Angriffs auf den Iran demonstrieren Menschen in Israel gegen den Krieg. Zu Beginn waren es nur einige Dutzend Teilnehmer, mittlerweile wächst die Anzahl.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.